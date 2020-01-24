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Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партии

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.
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«Барыс» в гостях уступил СКА, прервав свою серию из четырех побед подряд (видео)

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (4-я минута), Василий Глотов (26), Василий Подколзин (35), Наиль Якупов (41, 55), Йори Лехтеря (43) и Андрей Кузьменко (54).