Колосков: «Уверен, отстранение России от соревнований не коснётся футбола»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года не коснется футбола.Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом?