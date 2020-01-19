Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина". "С этого момента я игрок казанского "Рубина"!