НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСолтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»Хабиб Нурмагомедов оставил грозное предупреждение: "Скажите им, что я иду!"ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКАМакгрегор – 11-й в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, вырвав победу у команды из третьего дивизиона в компенсированное времяСолтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина". "С этого момента я игрок казанского "Рубина"!рекламаКокорин категорически отказывается уходить из «Зенита» в «Сочи», Семак на стороне игрокаНападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжает работать на сборе с командой Сергея Семака. Об этом сообщают журналисты, находящиеся с командой в Катаре.Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские хоккеисты выиграли все матчи на юношеской Олимпиаде в Лозанне.WADA временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию — Daily StormВсемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию.Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате ЕвропыЧемпионат Европы по фигурному катанию — один из ключевых турниров сезона — стартует в австрийском Граце 22 января. Российские спортсмены претендуют на медали в каждом виде программы.Ананидзе встретился с главным тренером «Анортосиса»Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сегодня прилетел в Ларнаку, где фактически базируется «Анортосис», и уже встретился с главным тренером Темури Кецбаей.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаБадалона1 : 1ГранадаИдёт 1-й тайм доп. времениКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболреклама