Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию — один из ключевых турниров сезона — стартует в австрийском Граце 22 января. Российские спортсмены претендуют на медали в каждом виде программы.