«Коламбус» — «Рейнджерс» — 2:3 — обзор матча, Панарин забил бывшей команде

У Хлебушка — победный гол, но главным творцом победы «Рейнджерс» стал Георгиев со своим потрясающим сейвом в концовке. Артемий Панарин впервые вернулся в Коламбус после своего перехода в «Рейнджерс».