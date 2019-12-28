Анна Щербакова: «Сейчас буду работать над тройным акселем, постараюсь его сделать и вставить в программы»

Победительница чемпионата России-2020 Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на турнире. «Очень нервничала, потому что была задача отобраться.