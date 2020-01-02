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Погба может пропустить месяц из-за травмы голеностопа

Перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» стало известно, что у полузащитника «Манчестер Юнайтед» (2:0) Поля Погба снова возникли проблемы с лодыжкой, и теперь француз может пропустить ещё месяц.
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МЧМ-2020. Валерий Брагин — о выходе в полуфинал: Могли забивать и больше

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Со счетом 3:1 его подопечные обыграли команду Швейцарии.
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Владислав Третьяк: «Даже при 1:1 у меня была уверенность, что Россия победит. Все-таки швейцарцы не финны»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу молодежной сборной России над командой Швейцарии (3:1) в матче 1/4 финала МЧМ-2020. «Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Вашингтон — Оттава
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Питтсбург — Флорида
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Вегас — Филадельфия
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Колорадо — Сент-Луис
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Аризона — Анахайм
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Виннипег — Торонто
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Оттава — Флорида
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Монреаль — Тампа-Бэй
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Питтсбург — Сан-Хосе
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Баффало — Эдмонтон
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Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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Бостон — Коламбус
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02:51:49
Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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02:34:51
Лос-Анджелес — Филадельфия
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02:30:52
Аризона — Сент-Луис
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02:40:35
Калгари — Чикаго
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02:46:03
Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:41:39
Колорадо — Виннипег
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02:34:51
Детройт — Сан-Хосе
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02:51:36
Каролина — Монреаль
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02:36:28
Баффало — Тампа-Бэй
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03:52:08
Коламбус — Флорида
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04:00:00
Миннесота — Торонто
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02:43:03
Вегас — Анахайм
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02:38:08
Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:42:46
Нью-Джерси — Бостон
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02:45:50
Питтсбург — Оттава
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02:38:03
Калгари — Ванкувер
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02:37:16
Анахайм — Филадельфия
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02:43:37
Аризона — Даллас
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02:30:36
Тампа-Бэй — Детройт
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02:48:28
Флорида — Монреаль
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02:37:23
Бостон — Баффало
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02:36:25
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
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02:49:22
Коламбус — Чикаго
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02:39:57
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:32
Сент-Луис — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:38:16
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:40:14
Флорида — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:53:11
Даллас — Колорадо
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02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
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02:43:27
Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
Яндекс.Эфир
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Бразильский полузащитник Фернандо может вернуться в «Спартак». «Бейцзин Гуоань» не хочет выкупать его

Полузащитник Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в «Бейцзин Гуоань», сообщает портал Transfermarkt. По информации источника, китайский клуб не будет выкупать игрока за 9,6 млн евро.

«А у нас веселуха — игра на Новый год». Панарин перед матчем НХЛ записал видеопоздравление

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России, опубликовал в инстаграме видеопоздравление в преддверии нового 2020 года.