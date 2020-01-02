Погба может пропустить месяц из-за травмы голеностопа

Перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» стало известно, что у полузащитника «Манчестер Юнайтед» (2:0) Поля Погба снова возникли проблемы с лодыжкой, и теперь француз может пропустить ещё месяц.