Александр Овечкин стал лучшим снайпером десятилетия в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой в матче против «Каролины Харрикейнз». Гол оказался для россиянина 436-м по счету в период с 2010-го по 2019 год.