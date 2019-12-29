НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»Не мужик: россиянин о канадском капитане, не снявшем шлем при гимне РФ«Нас хотят убить или отравить». Разоблачившая допинг в России семья показала, как живет в США: фотоМЧМ-2020. Казахстан — Финляндия. ТрансляцияМедведева, снявшаяся с чемпионата России, выступила под песню Билли Айлиш. ВидеоЛэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала". Об этом сообщает "Би-би-си".рекламаПоявилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — СШАМолодежная сборная России по хоккею сыграла со счетом 1:3 с американской командой в матче группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в чешской Остраве.Емельяненко отправил Джексона в нокаут на турнире BellatorРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона. Об этом стало известно по итогам турнира Bellator, прошедшего в Японии.«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 декабря 2019 года«Манчестер Сити» «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков.Сергей Устюгов: Главное негативное во мне — мой характер, главное позитивное — тоже мой характерРоссийский лыжник Сергей Устюгов рассказал о себе. Россиянин признался, что у него тяжелый характер, который не только мешает ему, но и помогает по жизни и в карьере.Холанд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» (Bild)Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Ред Булл Зальцбург». По информации Bild, 19-летний футболист близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». 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Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМПоложение команд в группах на текущий момент и самые реальные расклады на четвертьфинал.рекламаШубенков, Ласицкене и Сидорова опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАРоссийские легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в котором изложены ключевые вопросы спортсменов к руководству организации.