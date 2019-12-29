Кто нужен «Зениту» и кому лучше искать замену

Корреспондент «СЭ» — о возможной зимней трансферной кампании чемпионов России При размышлениях, кто нужен «Зениту», фантазия требует полета — клуб серьезный, бюджет солидный, цели амбициозные.