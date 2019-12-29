Украинский форвард Яремчук о переходе в «Зенит» за 5 млн евро в год: «Не в сегодняшней ситуации. На жизнь хватает»

Нападающий сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук рассказал о том, почему выбрал бельгийский клуб, а в «Зенит» не перешел бы. «Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения.