В «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» возмущены рождественским графиком АПЛ

"Боксинг дэй" - это марафон из матчей в Английской премьер-лиге во время рождественских праздников. В эту "десятидневку" в текущем розыгрыше чемпионата страны вошли три тура чемпионата.