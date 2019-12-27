Онлайн «Рождественской гонки»: Юрлова и Елисеев на футбольном стадионе в Германии

20:34 Уф, целых три штрафных круга у Елисеева на стойке. Счастье, что сегодня они втрое меньше, чем в обычных гонках – всего по 50 метров. 20:34 Снова черед мужиков пахать по трассе.