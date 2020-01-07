Норвежский эксперт: пропустив этап в Дрездене, Клебо может потерять решающие очки

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд прокомментировал информацию о том, что трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене (Германия) из-за простуды.