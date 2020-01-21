Сергей Семак: «У меня мнение насчет Кокорина не поменялось. Он нам нужен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в Instagram по поводу аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи». — У меня планы насчет Кокорина не поменялись. Он нам нужен.