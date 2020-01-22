Солтмурад Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»

«Здравствуйте друзья! Как бы мы не ругали соцсети и «инстаграм» в частности, в нём есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом.