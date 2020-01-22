НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселоне» отказали в аренде Обамеянга и ВернераАскар Аскаров: «Хотел бы подраться с кем-то из ТОП-5»Леонид Слуцкий о переходе Дарко Йевтича в «Рубин»: А вы Месси ждали?Почему Россия не может «послать» WADA, как это делают в БританииКокляев прокомментировал очередное задержание Емельяненко за дебош«Барселоне» отказали в аренде Обамеянга и ВернераКаталонская «Барселона» продолжает поиск форварда, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса, рапортует издание Sport.es.рекламаМедведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи". Об этом сообщает ТАСС.Матыцин намерен совмещать посты министра спорта и президента FISUНазначенный министром спорта России Олег Матыцин заявил, что планирует совмещать этот пост с должностью президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).Солтмурад Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»«Здравствуйте друзья! Как бы мы не ругали соцсети и «инстаграм» в частности, в нём есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом.Чего ждать от чемпионата Европы по фигурному катанию22 января в австрийском Граце началась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской ОлимпиадыВ полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 1АланьяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаГлава ОКР оценил вступление в спор между WADA и РУСАДА спортивных федерацийПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) прокомментировал вступление в судебный спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) ряда спортивных федераций и организаций России.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир