НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеровДиллиан Уайт: «Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера»Шайба Ковальчука принесла «Монреалю» победу над «Оттавой»АЕК потерпел первое поражение под руководством КаррерыКомиссия спортсменов ВФЛА просит ОКР лишить федерацию аккредитацииАгуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеровАргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.рекламаПортугальский мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»Для Гонсалвеша нынешний «Дакар» был 13-м в карьере. Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.СКА обыграл «Динамо» в овертайме со счётом 2:1Армейцы из Петербурга обыграли московское «Динамо» в овертайме со счётом 2:1, передаёт пресс-служба клуба. Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в воскресенье, 12 января, в «Ледовом дворце».Фуркад поборол непогоду, откинул преследователей и перехватил у Бё желтую майку лидера сезонаФранцуз блестяще воспользовался отсутствием главного конкурента в борьбе за «БХГ».Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»«Монако» опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в матче двадцатого тура чемпионата Франции против «ПСЖ».Куман отказался возглавить «Барсу» сейчас (Catalunya Ràdio)Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман отказался возглавить «Барселону», сообщает As со ссылкой на Catalunya Ràdio.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииРома0 : 2ЮвентусИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииПари Сен-Жермен1 : 0МонакоИдёт 1-й таймЧемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаГде смотреть онлайн Реал - Атлетико: расписание трансляцийВ воскресенье, 12 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании между мадридскими "Реалом" и "Атлетико". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕМужская сборная России заняла второе место в командной гонке преследования на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.реклама