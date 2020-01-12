Португальский мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»

Для Гонсалвеша нынешний «Дакар» был 13-м в карьере. Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.