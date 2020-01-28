Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

Александр Кокорин: я еду на второй сбор с «Зенитом-2»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о своем будущем. «Единственное, что могу сказать, — я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция?