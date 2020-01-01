«Это уже даже доходит до абсурда» - нью-йоркские фаны о попытке Панарина в одиночку совершить немыслимый камбэк

В ночь со вторника на среду «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону» со счетом 5:7.