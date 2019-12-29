Танком по Циклону: Дэвис провалил первое взвешивание и толкнул Гамбоа, когда гляделки затянулись

В ночь на воскресенье в Атланте за вакантный пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) сойдутся американец Джервонта "Танк" Дэвис (22-0, 21 KO) и кубинец Юриоркис "Циклон из Гуантанамо" Гамбоа (30-2, 18 KO).