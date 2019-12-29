Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.