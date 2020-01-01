«Добро пожаловать в семью». Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу

Хореограф Илья Авербух в своем официальном Instagram поздравил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз».