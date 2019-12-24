Лэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезона

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезонаРоссийские хоккеистки проиграли Канаде в стартовом матче молодёжного ЧМСтало известно, кто будет представлять интересы Олимпийского комитета России в CASЧемпионат России-2020 по фигурному катанию: прямая трансляция женской короткой программыБрагин считает, что Соколова не дисквалифицируют за эпизод с травмой ЛаукоЛэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезонаГлавный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после домашнего матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:2). «Мы не создаём достаточно моментов, играем так, будто сейчас начало сезона.рекламаЯрославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Александр Емельяненко: «Если я для Федора мертв, пусть поставит свечку за упокой»Тяжеловес ММА Александр Емельяненко ответил на слова бойца Bellator Федора Емельяненко, сказавший, что младший брат для него мертв. «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра.Погба проводит 150-й матч за «МЮ»«Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл» (4:1, второй тайм) в 19-м туре чемпионата Англии. После перерыва на поле вышел хавбек «МЮ» Поль Погба, который начинал матч на скамейке запасных.Президент ФФККР: «Пока о снятии Медведевой с чемпионата России речи не идет»Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил о том, что о снятии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с чемпионата страны из-за поврежденного конька речи не идет.Димитрис Итудис: «ЦСКА действовал нерешительно, но в третьей четверти показал агрессию»Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги встречи с «Миланом» (78:75) в рамках регулярного чемпионата Евролиги.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер0 : 3ЛиверпульИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед2 : 2Милтон Кейнс ДонсЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболреклама«Лестер Сити» — «Ливерпуль», 26 декабря, прогноз и ставка на матч АПЛВезению «Ливерпуля» придёт конец. Варди и Мэддисон нанесут красным первое поражение в АПЛ.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лигиПрезидент России Владимир Путин вышел на лед в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в среду на катке на Красной площади.рекламаСлепов взял золото спринта на «Ижевской винтовке», Цветков — 17-йПредставитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов выиграл спринт в рамках всероссийских соревнований «Ижевская винтовка».Шоу Навки организовало конкурс: победители получат билеты на мюзикл и автограф ЗагитовойШоу Татьяны Навки объединилось вместе с известным сообществом болельщиков фигурного катания «Ледокол», чтобы сообщить о новогоднем конкурсе.