Лэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезона

Редкий триумф Кононова, питерский разгром, страсти в Краснодаре. Вспоминаем лучшие матчи 2019 года

Большая часть из них пришлась на сезон-2019/20. Зато единственный матч, выбранный нами из предыдущего чемпионата, по интриге стоит всех четырех из нынешнего.