Солтмурад Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о подписании контракта с казанским «Рубином». — Здравствуйте, друзья! Как бы мы ни ругали соцсети и Instagram в частности, в нем есть много плюсов.