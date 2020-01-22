НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВ интересах революции. РФС не признает президента ПрядкинаВ австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катаниюСерроне отстранили от боев на полгода после нокаута от МакгрегораМакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFCЛасицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛАВ интересах революции. РФС не признает президента ПрядкинаВыборы в РПЛ выглядели для Александра Дюкова очень неприятно – клубы точно устроили акцию не просто так.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер клуба Сергей Семак провели внеочередную встречу, сообщает «Р-Спорт».Солтмурад Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев объявил о подписании контракта с казанским «Рубином». — Здравствуйте, друзья! Как бы мы ни ругали соцсети и Instagram в частности, в нем есть много плюсов.Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с нападающим Элдором Шомуродовым, а также с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Соглашения рассчитаны на пять лет, сообщают в клубе.Российские фигуристы Алиев и Даниэлян идут вторым и третьим после короткой программы на ЧЕРоссияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье места в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 2ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМатыцин стал новым министром спорта РФОлег Матыцин вошел в состав нового правительства Российской Федерации. Президент России подписал указ о назначении Матыцина на пост министра спорта РФ.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезонаДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева на данный момент не отказалась от планов выступить на соревнованиях в текущем сезоне, сообщил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.реклама