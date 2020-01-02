Стал известен состав россиян на четвертьфинал МЧМ против Швейцарии

Тренерский штаб сборной России (U 20) во главе с Валерием Брагиным объявил стартовые сочетания команды на четвертьфинальный матч против Швейцарии. Место в воротах с первых минут займет Ярослав Аскаров.