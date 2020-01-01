«Тоттенхэм» получит за Эриксена 20 млн евро и 2 млн из них выплатит «Аяксу». Игрок вылетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком «Интера». Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс».