НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРоджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью ГеркусаБуллит Гусева принес «Дэвилз» победу в матче с «Оттавой»Многократная чемпионка мира во время секса «употребила допинг», но была оправданаДрачев: состав сборной команды может сократиться вдвоеРоджер Федерер вышел в полуфинал Australian OpenШвейцарский теннисист обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.рекламаФутболист Кокорин отказался переходить в «Сочи»Александр Кокорин отказался уходить из петербургского «Зенита» в «Сочи», передает 78.ru.«Тоттенхэм» получит за Эриксена 20 млн евро и 2 млн из них выплатит «Аяксу». Игрок вылетел в МиланПолузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком «Интера». Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс».«Посидел, подумал»: кадры освобождения Емельяненко из ИВС появились в СетиЕмельяненко вышел на улицу в сопровождении сотрудников полиции. Бойца мгновенно окружили поджидавшие его люди, а некоторые и вовсе попытались сделать с ним селфи.В Германии недовольны победой российских фигуристок на чемпионате ЕвропыСпортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф выразил недовольство триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы — 2020 в Граце. Победу одержала Алёна Косторная.«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» без ОвечкинаХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла без Александра Овечкина.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/8 ФиналаТенерифе0 : 00 : 0 Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок ИталииЧетвертьфиналМилан— : —ТориноНачало в 14:45Кубок Франции1/8 ФиналаБелфорт— : —МонпельеНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаЛимонес— : —ДижонНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаАнже— : —РеннНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаМонако— : —Сент-ЭтьенНачало в 14:55Кубок английской лигиПолуфиналАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 14:45Весь футболрекламаВалерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКАГлавный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин войдёт в тренерский штаб СКА, сообщает Sport24. В питерском клубе Брагин будет заниматься нападающими.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Сент-Луис Яндекс.Эфир Виннипег — Бостон Яндекс.Эфир Оттава — Вашингтон Яндекс.Эфир Каролина — Вегас Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нэшвилл Яндекс.Эфир Баффало — Монреаль Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Анахайм — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Торонто Яндекс.Эфир Калгари — Сент-Луис Яндекс.Эфир Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:37:20Сан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:10Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:50Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:22:00Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир 02:57:25Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:10Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир