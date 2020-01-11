«Барселона» запретила игрокам отвлекаться от футбола, пользоваться соцсетями, выкладывать фото: все из-за Жерара Пике

«Барселона» предприняла меры, чтобы ее футболисты не отлучались во время выступления за клуб по другим профессиональным делам, как это делает защитник Жерар Пике.