Какие турниры отнимут у России? Евро-2020 и Универсиада – с нами, ЧМ по хоккею и волейболу – под вопросом

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял жесточайшие санкции по отношению к России: отстранил от многих соревнований на 4 года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), лишил флага и гимна, забанил РУСАДА и всех наших чиновников в международных федерациях.