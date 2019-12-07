Фанаты ЦСКА покинули трибуны на матче против «Краснодара»

Поклонники московского ФК ЦСКА присоединились к акции фанатов российских клубов и покинули трибуны в перерыве выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков "армейцев" Redblueworld в соцсети "Вконтакте".