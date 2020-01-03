НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче ПримерыWADA назначило России размер ежегодного взноса«Смогли доказать». Голкипер сборной Казахстана озвучил причину победы над Германией на МЧМ-2020Шведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним«Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче Примеры«Валенсия» одолела «Эйбар» в матче 19-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.Барселона упустила победу в каталонском дерби с Эспаньолом: голы, видеообзор матчаВ рамках 19-го тура испанской Ла-Лиги сезона 2019/2020 состоялось каталонское дерби – «Эспаньол» принимал в родных стенах «Барселону».Нуну Санту про 0:0 с «МЮ»: «Мы были лучше во втором тайме. Хотели победить»Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Командам предстоит переигровка на стадионе «МЮ». «Тяжелый матч.Лыжники Устюгов и Большунов взяли две медали спринта «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась спринтерская гонка среди мужчин в рамках шестого этапа лыжного "Тур де Ски".Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом сообщает официальный сайт команды.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаАвирон Байонне0 : 2НантЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаГоловин в заявке «Монако» на первый матч под руководством МореноСегодня пройдут матчи 1/32 финала Кубка Франции. В 17:00 по московскому времени начнется матч между "Монако" и "Реймсом".НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Лестер» в Кубке Англии победил «Уиган», а «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл»В 1/32 финала Кубка Англии Лестер дома обыграл выступающий в чемпионшипе Уиган со счетом 2:0, а Манчестер Сити на своем поле победил Порт Вейл с результатом 4:1.реклама