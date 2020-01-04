Нейрохирург Никола Аччарри: нынешний Михаэль Шумахер очень сильно отличается от того, которого мы помним

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который шесть лет назад перенес тяжелую травму головы, сейчас мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.