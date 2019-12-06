В Турине стартует финал коммерческой серии Гран-при Спортивные пары и мужчины-одиночники откроют сегодня в Турине короткими прокатами четырехдневную программу финала коммерческой серии Гран-при, по итогам шести этапов которой в него отобрались по шесть сильнейших в мире представителей всех четырех видов фигурного катания.