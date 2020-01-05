Как Россия обыграла Канаду в финале МЧМ-2011, команда Брагина отыгралась и победила с 0:3

В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.