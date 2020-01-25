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Эксперт: у Горячкиной хорошие шансы в титульном матче

У российской шахматистки Александры Горячкиной хорошие шансы победить чемпионку мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке титульного матча, считает вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.
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