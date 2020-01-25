«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в 5-й серии «зеленого дерби»

Впервые в истории противостояний в КХЛ уфимская команда «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» за сезон встретились в 5-й раз. В Казани развернулась настоящая борьба.