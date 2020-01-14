Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего

Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу

ЮРЛОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ПАВЛОВА - ПОД ВОПРОСОМ По дороге из Тюрингии в Баварию состав сборной претерпел одно изменение: Екатерина Юрлова-Перхт после болезни вернулась в строй, а подменявшая ее Анастасия Поршнева отправилась обратно на Кубок IBU.