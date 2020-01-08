Александр Усик: «С Фьюри будет сложнее всего в хэвивейте»

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал самого сложного для себя соперника в супертяжелом весе. «С самим собой тяжело. Но, думаю, с Фьюри будет сложнее всего.