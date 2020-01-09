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Об этом сообщает пресс-служба турнира.10 российских хоккеистов попали в рейтинг самых перспективных в НХЛГолкипер "Рейнджерс" Игорь Шестекин возглавил рейтинг топ-50 самых перспективных хоккеистов НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге в матче против "Колорадо".Видео: Овечкин силовым приемом развязал драку в матче НХЛРоссийский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин силовым приемом свалил нападающего "Филадельфии Флайерс" Трэвиса Конечны в матче НХЛ. После этого на льду началась драка.«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»«Ростов» подписал защитника «Тамбова» Максима Осипенко. Контракт рассчитан на 4,5 года. 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Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Фергюсон показал, как будет избивать НурмагомедоваАмериканский боец Тони Фергюсон опубликовал в Instagram видео с тренировки. Спортсмен показал несколько приёмов, которые собирается применить в бою с Хабибом Нурмагомедовым.реклама