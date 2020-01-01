Артем Истомин: «Логинов и Елисеев должны сделать девушкам гандикап»

Тренер сборной России Артем Истомин поделился мнением о предстоящей смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. — У нас бегут сильнейшие, но по шансам все равны.