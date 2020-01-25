«Он медведь, а мы – карапузы». Выиграет ли Александр Большунов Кубок мира?

В этом лыжном сезоне Александр Большунов хорош как никогда: обыграл Сергея Устюгова на «Тур де Ски», уверенно берет дистанционные гонки и показывает невероятную стабильность.