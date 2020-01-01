ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА крупно обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.