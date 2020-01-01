НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлубы премьер-лиги обсудят вопрос расширения РПЛПервый убойный нокаут года. Боец едва поднялся с пола и уложил на него соперника. ВидеоСильвестр Игбун — о слухах о госпитализации: «Я чувствую себя хорошо, мое тело в порядке»Биатлон. Норицын назвал состав женской сборной на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге«Спартак» в овертайме взял верх над «Северсталью»Клубы премьер-лиги обсудят вопрос расширения РПЛ16 января в офисе Российской премьер-лиги состоится общее собрание клубов.реклама«Химки» дома обыграли «Реал» в Евролиге, прервав серию из четырех пораженийПодмосковные «Химки» на своем паркете переиграли мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 102:94.Краневиттер может перейти в «Монтеррей», переговоры уже началисьПолузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Мексике, сообщает журналист TUDN Диего Медина. «Матиас Краневиттер – в сфере интересов «Монтеррея».Шикарный для Франции спринт в Рупольдинге: Фуркад победил, в топ-6 еще 3 французаРусских биатлонистов нет в топ-10.ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛМосковский ЦСКА крупно обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКАДмитрий Коротаев / "Известия" Нападающий клуба "Крылья Советов" Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма— : —РомаНачало в 15:15Кубок Франции1/16 ФиналаПо— : —БордоНачало в 14:55Кубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор4 : 3ГезтепеЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор2 : 0ДенизлиспорЗавершёнВесь футболрекламаСМИ: Игроки «Манчестер Сити» отдохнули в отеле с итальянскими моделямиИгроки «Манчестер Сити» провели время в компании 22 Instagram-моделей из Италии в фешенебельном спа-отеле в Чешире.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Даллас — Баффало Яндекс.Эфир Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Оттава — Вегас Яндекс.Эфир Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Калгари Яндекс.Эфир Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир