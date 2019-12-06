НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ювентус» и «Милан» претендуют на ПаредесаРоссияне начали сбор средств для спасения упавшей с огромной высоты в Риге гимнасткиКто побьет мировой рекорд Косторной? Финал Гран-при 2019 по фигурному катанию. Онлайн трансляция. Короткая программа. ЖенщиныОвечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча с «Лос-Анджелесом»Независимый эксперт: мы не согласны с подходом отдела расследования WADA«Ювентус» и «Милан» претендуют на Паредеса«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.рекламаВидео: фанаты «Зенита» ушли с Виража, поддержав болельщиков «Спартака»Фанаты "Зенита" с Виража покинули трибуну на матче с 19-го тура с "Динамо" в знак поддержки задержанных неделю назад в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака".Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-приАлена Косторная идеально исполнила короткую программу в финале Гран-при.Семин про 0:4 с «Арсеналом»: «Внушительное поражение. Нам нужно подумать обо всем»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» (0:4) в 19-м туре чемпионата России. «После перерыва случился быстрый первый гол.«Челси» обвинил ФИФА в лояльном отношении к «Манчестер Сити»Пресс-служба «Челси» подтвердила, что с клуба снят трансферный запрет, а также обвинила ФИФА в непоследовательности и лояльном отношении к «Манчестер Сити». —Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов выступят за Россию в эстафете на этапе Кубка мира в ЭстерсундеСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В гонке выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит3 : 0ДинамоЗавершёнЧемпионат РоссииАрсенал (Тула)4 : 0ЛокомотивЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт0 : 0ГертаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаКокорин получил грамоту «За благие дела»Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин получил грамоту "За благие дела" перед стартом матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо".НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Матч «Динамо» и «Алании» 1996 года договорной? Расследование «Чемпионата»Судья той игры Юрий Чеботарёв обвинил команды в сговоре, хотя сам поставил спорный пенальти. Наш разбор ситуации.рекламаТорнтон «вырубил» вратаря «Каролины» во время матча НХЛ (Видео)Джо Торнтону очень не понравилась реакция вратаря «Каролины» Мразека, который стал угрожать клюшкой форварду.