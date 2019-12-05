Дарья Клишина: Желания все бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась воспоминаниями о переезде в США из России. По словам 28-летней легкоатлетки, она никогда не жалела о переезде за океан.