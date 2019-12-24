«МЮ» — «Ньюкасл»: Лонгстафф во второй раз в сезоне забил в ворота де Хеа

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед». Гости открыли счёт на 16-й минуте.