Ласицкене не исключает, что будет вынуждена пропустить Олимпиаду-2020

МОСКВА, 22 января. / ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не исключает, что может пропустить вторую Олимпиаду подряд.