НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Российские парники лидируют на ЧЕ по фигурному катанию с мировым рекордом

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд по результатам исполнения короткой программы 23 января на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Лестер
4 : 1
Вест Хэм
Завершён
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
Завершён
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
Завершён
Кубок Испании
1/16 Финала
Эльче
1 : 1
4 : 5 П
Атлетик Бильбао
Победа по пенальти
Кубок Испании
1/16 Финала
Ибица
1 : 2
Барселона
Завершён
Еще 6
Кубок Италии
Четвертьфинал
Ювентус
3 : 1
Рома
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Касымпаша
3 : 2
Аланьяспор
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Гезтепе
2 : 2
Антальяспор
Завершён
Еще 1
Весь футбол
реклама