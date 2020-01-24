Серену с Australian Open выбила Ван Цян. Она проиграла их прошлый матч за 44 минуты и плохо выступала на западе без китайской кухни

От редакции: текст впервые опубликован 3 сентября, но обновлен и актуализирован. Китаянка Ван Цян организовала главную сенсацию Australian Open – обыграла Серену Уильямс со счетом 6:4, 6:7, 7:5.