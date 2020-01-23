Медведев отреагировал на выход в третий круг Australian Open

Sport.ru/Теннис. Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата Австралии во теннису выиграл у испанца Педро Мартинеса Портеро в трёх сетах (7:5, 6:1, 6:3). Медведев после матча поделился эмоциями от выхода в третий круг соревнований.