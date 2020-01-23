НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матчеОтец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вестиГде посмотреть решающий матч ЧМ по шахматам Горячкиной с ВэньцзюньКарнаух: у нас сильная команда, мы доверяем друг другу«Красная машина никогда не ломается». ИИХФ — о золоте России на Олимпиаде«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матчеМосковский «Локомотив» и «Осиек» провели товарищеский матч в Марбелье (Испания).рекламаАлиев взял золото на чемпионате Европы по фигурному катаниюРоссиянин Дмитрий Алиев одержал победу на завершившихся в австрийском Граце соревнованиях среди мужчин.Гол Фирмину принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 24-м туре чемпионата Англии (2:1). Уже на 8-й минуте Джордан Хендерсон вывел «красных» вперед.«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»"Ак Барс" по буллитам одолел уфимский "Салават Юлаев" в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани закончилась со счетом 3:2 Б.Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млнНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ЛиверпульЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаТранмир Роверс2 : 1УотфордЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано2 : 24 : 2 ПБетисПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаБадахос3 : 1ЭйбарЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаМедведев отреагировал на выход в третий круг Australian OpenSport.ru/Теннис. Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата Австралии во теннису выиграл у испанца Педро Мартинеса Портеро в трёх сетах (7:5, 6:1, 6:3). Медведев после матча поделился эмоциями от выхода в третий круг соревнований.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Барыс» проиграл СКА в чемпионате КХЛВ чемпионате КХЛ "Барыс" на выезде уступил питерскому СКА со счетом – 4:7, сообщает Prosports.kz. КХЛ. Регулярный чемпионатреклама