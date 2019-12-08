Гимнастка из России сорвалась с высоты 8 метров и получила тяжелые травмы

Евгения Асонова, российская воздушная гимнастка, во время международных соревнований по воздушной гимнастике в Риге сорвалась с восьмиметровой высоты, в результате чего получила тяжелые травмы позвоночника.