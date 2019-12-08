Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три гола в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2). Для аргентинца это уже 35-й хет-трик в рамках Ла Лиги, что является рекордным показателем.